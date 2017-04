Keine Frage: Ambri-Piotta gewann die erste Partie verdientermassen. Die Tessiner dominierten phasenweise klar, so beispielsweise die ersten zehn Minuten des zweiten Abschnitts. Ambri erwies sich kräftemässig als überlegen, wobei dem Heimteam aber gewiss in die Karten spielte, dass sich Langenthal erst am Dienstag und nach einem packenden Finish im 7. NLB-Final gegen die Rapperswil-Jona Lakers (5:4) für das Duell gegen Ambri qualifiziert hatte.

Dennoch kam der NLB-Meister aus dem Oberaargau zu Möglichkeiten. Die Langenthaler reagierten zweimal umgehend auf Rückstände. Stefan Tschannen gelang in der 5. Minute der 1:1-Ausgleich nur 114 Sekunden nach Diego Kostners Führungstor. Und Jeffrey Füglister glich für den SC Langenthal nach 35 Minuten im Powerplay nochmals zum 2:2 aus - nur 130 Sekunden nach Ambris zweitem Treffer (durch Christian Stucki). Beim Stand von 1:1 beklagten die Langenthaler ausserdem einen Pfostenschuss von Brett Kelly, ihrem einzigen Ausländer.

In diese stärkste Langenthaler Phase hinein fiel das wichtigste Tor des Abends. Diego Kostner gelang bloss 37 Sekunden nach dem zweiten Langenthaler Goal das 3:2 für Ambri. Diesmal vermochte Langenthal nicht mehr zu reagieren. Mit vielen guten Vorsätzen kehrte Langenthal nach der zweiten Pause aufs Eis zurück, aber nach nur 88 Sekunden im Schlussabschnitt gelang Jason Fuchs das siegsichernde 4:2.

Das zweite Spiel findet am Samstagabend in Langenthal statt. Die Schorenhalle dürfte wie in den NLB-Finals gegen die Lakers bis auf den letzten Platz gefüllt sein, zumal der "kleine SCL" im Bernbiet am Donnerstag erstmals offiziell verkündete, dass der Verein aufsteigen will und sich auf das Wagnis NLA einlassen würde.

Telegramm:

Ambri-Piotta - Langenthal 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). - 4532 Zuschauer. - SR Koch/Wiegand, Kovacs/Wüst. - Tore: 3. Diego Kostner (Ngoy, Lauper) 1:0. 5. Tschannen (Ahlström, Kelly) 1:1. 34. Stucki (Oliver Kamber) 2:1. 36. (35:12) Füglister (Kämpf, Kummer/Ausschluss Ngoy) 2:2. 36. (35:49) Diego Kostner 3:2. 42. Fuchs (Zgraggen, Emmerton) 4:2. - Strafen: 1mal 2 plus 10 Minuten (Zgraggen) gegen Ambri-Piotta, 2mal 2 Minuten gegen Langenthal. - PostFinance-Topskorer: Emmerton; Kelly.

Ambri-Piotta: Zurkirchen; Ngoy, Jelovac; Sven Berger, Gautschi; Fora, Zgraggen; Trisconi, Collenberg; Guggisberg, Emmerton, Lhotak; Diego Kostner, Hall, Lauper; Stucki, Oliver Kamber, Fuchs; Duca, Goi, Bastl.

Langenthal: Mathis, Wolf, Rytz; Pienitz, Aurélien Marti; Cadonau, Ahlström; Kläy, Mike Küng; Kelly, Kummer, Tschannen; Primeau, Dünner, Füglister; Pivron, Arnaud Montandon, Kämpf; Vincenzo Küng, Hess, Tom Gerber.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Descloux, Monnet (beide verletzt), Janne Pesonen, D'Agostini und Mäenpää (alle überzählige Ausländer), Langenthal ohne Campbell, Schüpbach und Völlmin (alle verletzt).