Das nennt man wohl einen Einstand nach Mass. In seinem ersten Spiel in der National Hockey League trägt sich Auston Matthews, der letzte Saison bei den ZSC Lions spielte, in die Geschichtsbücher ein. Mit vier Toren entzückte der diesjährige Erstrunden-Draft die Eishockey-Fans und wurde seinem Ruf als "Wunderkind" in der besten Liga der Welt von Beginn an gerecht.

Für sein erstes Tor in der NHL benötigte der Youngster aus Arizona nur etwas mehr als acht Minuten. Nach 21:25 Minuten war sein erster NHL-Hattrick perfekt. Besonders sehenswert war sein Treffer zum 2:2-Ausgleich, als er gleich mehrere Gegenspieler umdribbelte und aus spitzem Winkel traf.

Mit seinem vierten Tor drei Sekunden vor Ende des zweiten Drittels trug sich Matthews in die NHL-Geschichtsbücher ein. Noch nie zuvor war es einem Spieler gelungen, bei seinem NHL-Debüt vier Tore zu erzielen.

Für ein Happy End hat es Matthews und seinen Teamkollegen am Ende doch nicht gereicht. Die Toronto Maple Leafs unterlagen den Ottawa Senators 4:5 nach Verlängerung. Das Siegtor für das Team des ehemaligen SCB-Coachs Guy Boucher erzielte der Kanadier Kyle Turris nur 37 Sekunden nach Beginn der Overtime.