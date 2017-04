Er steht schon am Wochenende in den beiden Spielen gegen Frankreich im Einsatz.

Der frühere NHL-Spieler hatte vor seinem Comeback im fünften und letzten Spiel der Viertelfinalserie gegen Bern wochenlang verletzungsbedingt gefehlt. Von daher benötigt Brunner nun mehr Spielpraxis als Regeneration.

Die Schweiz tritt am Freitag in Amiens sowie am Samstag in Cergy beim WM-Gastgeber Frankreich an. Die Spieler der ausgeschiedenen Playoff-Halbfinalisten Davos und Lugano stossen mit Ausnahme von Brunner erst nach den Tests gegen Frankreich zum Team von Patrick Fischer.