Niederreiters Tor zum 2:2 kurz vor Spielhälfte war kein Kunstwerk, aber dennoch sehenswert. Auf engem Raum hielten Minnesotas Spieler vor dem gegnerischen Kasten den Puck im eigenen Besitz. Niederreiter hob ihn aus kürzester Distanz unter das Dach des Tores.

Auch beim Siegtor war er beteiligt. Das hartnäckige Forechecking wurde in Form von Eric Staals 3:2 (43.) und dem zweiten Assist für Niederreiter belohnt. Minnesota fügte Pittsburgh im achten Auftritt die erste Heimniederlage der Saison nach regulärer Spielzeit zu.

Bei den Montreal Canadiens wurde Sven Andrighetto erstmals in dieser Saison eingesetzt. Der Zürcher Stürmer gab beim 4:1 gegen die Los Angeles Kings in knapp zwölf Minuten zwei Torschüsse ab. Montreal egalisierte mit dem neunten Heimsieg in Folge die Franchise-Bestmarke aus der Saison 1953/54.

Die NHL-Resultate aus der Nacht auf Freitag mit Schweizer Beteiligung: Pittsburgh Penguins - Minnesota Wild (mit Niederreiter/Tor zum 2:2 und Assist zum 3:2, ohne Bertschy/überzählig) 2:4. Montreal Canadiens (mit Andrighetto) - Los Angeles Kings 4:1. Detroit Red Wings - Vancouver Canucks (mit Bärtschi und Sbisa) 3:1. Florida Panthers (mit Malgin) - San Jose Sharks 2:4. Nashville Predators (mit Josi und Weber) - St. Louis Blues 3:1.