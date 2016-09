Heute würde ein Wechsel des besten deutschen Eishockeyspielers in die Schweiz kaum vorstellbar sein. Würden Sie sich heute für die NHL entscheiden?

Schwierige Frage. Mit der Tatsache, es damals nicht gemacht zu haben, und der Tatsache, dass es dein Sohn gemacht hat, würde es mich natürlich schon reizen. Aber die Frage stellt sich nicht, ich bin jetzt 65 Jahre alt und habe noch nie irgendeinen Tag meiner aktiven Karriere bereut. Der Entscheid war damals für mich richtig. Heute ist eine andere Zeit, die Löhne in Nordamerika sind deutlich gestiegen, da verdient man rund zehn Mal mehr als anderswo in Europa, auch wenn die Spieler in der Schweiz gut verdienen.

Sie sehen fit aus. Spielen Sie noch Eishockey oder treiben sonst viel Sport?

Wir, die «AH», die Alten Herren, treffen uns jeden Montag. Zwischen acht und neun Uhr machen wir uns warm und spielen dann eine Stunde lang Eishockey. Anschliessend gehen wir gemeinsam etwas essen und quatschen – eine wunderbare Truppe. Ich fahre viel Rad und schwimme. Und dann spiele ich sehr gerne Golf, da gibt es einen Golfclub, der heisst Eagles, der spielt für einen wohltätigen Zweck, an dem ich mich auch immer wieder gerne beteilige.

Und sonst sind Sie beruflich viel beschäftigt? Sie haben ja vor 15 Jahren eine Stiftung gegründet…

…ja, die sich intensiv für den deutschen Eishockeynachwuchs engagiert. Das Ziel ist es, den deutschen Nachwuchs ideell und materiell zu unterstützen und einen kleinen Beitrag zur Förderung des deutschen Eishockeysports zu leisten. Das obliegt dann meiner Wenigkeit, sicherzustellen, dass stets genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Da bin ich stark gefordert und viel unterwegs. Denn im Jahr geben wir mit der Stiftung rund 300 000 bis 400 000 Euro aus.

Das klingt stressig.

Nein, nein, Stress ist was anderes. Die Enkelkinder und meine Frau meinen zwar oft, ich sei weniger zu Hause als früher. Aber es hält sich wahrlich in Grenzen. Ich habe das Geschenk, das zu tun, was ich will.

Aber Sie sind jetzt 65 Jahre alt – eigentlich ein Alter, es mal etwas ruhiger angehen zu lassen.

Ich meine, dass es schon viel ruhiger geworden ist. Die Zeit wie heute kann ich mir problemlos nehmen, mal nach Olten zu fahren oder am Morgen auf den Golfplatz zu gehen und ein paar Bälle zu schlagen. Und vielleicht fahre ich nächste Woche nach Riga, um ein Qualifikationsturnier anzuschauen. Aber, ich habe für mich selber ein gutes Gefühl entwickelt, um einschätzen zu können, was ich machen muss oder kann und was nicht geht. Ich glaube, ich bin aus dem Alter raus, alles machen zu müssen. Das geht auch gar nicht und man will ja auch gar nicht überall sein. Mit 65 ist man keine 20 mehr (lacht).

Themenwechsel: Ihr Sohn Tom hat in seiner ersten NHL-Saison im Alter von 24 Jahren sensationell den Stanley Cup gewonnen. Wie hat das der Vater aufgenommen?

Ich war ja mit meiner Frau an den Finalspielen drüben und habe es miterlebt. Ich habe mich riesig für Tom gefreut. Ich glaube, dass ich nicht so lange gebraucht habe wie er, um das Ganze zu realisieren. Da zu spielen, die ganze Situation, auch das Drumherum, die Vorbereitung, das Spiel, von der Westküste an die Ostküste – da hatte er eine Zeit lang gebraucht, um zu realisieren, dass er einen Teil davon ist und Aussergewöhnliches geschafft hat.