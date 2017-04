Die bereits im Spiel zuvor diagnostizierte Lethargie im Spiel der Gäste war vorübergehend erneut ein Faktor, bis ein 40-Jähriger das SCB-Zeichen des Abends setzte: Martin Plüss, der unverwüstliche Center, der Mann mit der Erfahrung von 14-WM-Turnieren und 239 Länderspielen, erzwang mit einem Dribbling das Eigentor Alatalos.

So glückhaft die Aktion war, der Altmeister des Timings verhalf dem angezählten Qualifikationssieger unmittelbar nach der ersten Pause zum Comeback. In der Folge legte die Nummer der Liga deutlich zu. Simon Mosers 2:2 (44.) bahnte sich regelrecht an, die Einheimischen taumelten zeitweise und begrenzten vor allem im Mitteldrittel nur noch den Schaden.

Berns rund 20-minütiger Energieschub genügte zwar, im 64. Spiel der Saison erstmals einen 0:2-Rückstand wettzumachen, das erste negative Auswärtsresultat seit dem 0:6 in Zug vor bald drei Monaten war gleichwohl nicht abzuwenden. Die Effizienz des Titelträgers reichte nicht und in der eigenen Zone leistete sich ausgerechnet der Abwehrpatron Blum den Aussetzer des Tages.

Der Wunsch von Zugs CEO Lengwiler

Seit dem letzten Titelgewinn Zugs vor 19 Jahren haben drei Klubs die nationale Szene nahezu nach Belieben dominiert: Davos, die ZSC Lions und der SC Bern. Einzig Lugano schaffte es einmal, das Trio zu düpieren. "Wir wollen diese Serie durchbrechen", hat Zugs CEO Patrick Lengwiler schon vor dem ersten Puckeinwurf im Final erklärt. Sie hätten in den letzten Jahren trotz zweimaligem Out in der Startrunde nicht alles falsch gemacht, so Lengwiler: "Aber wir brachten die PS in den Playoffs nicht aufs Eis." Tempi passati, die aufstrebende Organisation ist mittlerweile in der Lage, jeden Kontrahenten der Schweiz aus der Balance zu bringen. Ein Ende des Aufschwungs ist aufgrund der aktuellen Eindrücke nicht absehbar.