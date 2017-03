Für das Foul in der 41. Minute des vierten Abstiegsplayoff-Spiels (7:1 für Ambri) wird Rivera zusätzlich mit 1230 Franken gebüsst.

Gautschi war nach dem Vergehen von Rivera nicht mehr einsatzfähig. Der Verteidiger von Ambri dürfte auch am Donnerstag im fünften Spiel der Serie in Freiburg fehlen. In der Serie steht es 3:1 für Gottéron.