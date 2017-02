Der Verteidiger des HC Davos ersetzt Jonas Siegenthaler von den ZSC Lions, der verletzungsbedingt ausfällt. Ebenfalls aufgrund einer Verletzung nicht zur Verfügung stehen wird am Slovakia Cup Tristan Scherwey. Für den Stürmer des SC Bern wird jedoch kein Ersatz aufgeboten.

Die Schweiz trifft am Freitag in Nitra auf Weissrussland. Am Tag darauf folgt eine Partie gegen den Gastgeber Slowakei oder gegen eine russische Auswahl.