Für Mark Streit und Sven Andrighetto gab es immerhin Siege nach Penaltyschiessen zu feiern. Streit und die Pittsburgh Penguins beendeten eine Negativserie von vier Niederlagen in Folge und setzten sich 4:3 gegen die New York Rangers durch. Andrighettos Colorado gewann 2:1 gegen die St. Louis Blues. Für die Avalanche, die als schlechtestes NHL-Team keine Playoff-Chancen mehr besitzen, war es der erste Sieg nach zuletzt 7 Niederlagen.

Ebenfalls keine Playoff-Chancen mehr haben Luca Sbisa und Sven Bärtschi mit den Vancouver Canucks. Beim 0:2 zuhause gegen die Los Angeles Kings kassierten die Kanadier bereits die 10. Niederlage in den letzten 12 Spielen. Timo Meier kam bei den San Jose Sharks ebenfalls zum Einsatz; das 2:5 in Calgary war bereits die sechste Auswärtsniederlage in Folge der Kalifornier, die die Playoffs bereits planen können.