Der NLA-Siebente, dessen neuer Besitzer Hans-Ulrich Lehmann auf striktes Einhalten des stark gekürzten Budgets pocht, verpflichtete den 28-jährigen Stürmer bis Ende Saison. Sheppard stand schon letzte Saison bei Kloten unter Vertrag.

In 41 Meisterschaftsspielen kam der Kanadier auf 26 Skorerpunkte (12 Tore). In der NHL absolvierte Sheppard 431 Partien für Minnesota, San Jose und die New York Rangers.