Matchwinner für die Klotener war Romano Lemm, der die entscheidenden Treffer vom 1:1 zum 3:1 erzielte. Der 32-Jährige verwertete im Mittelabschnitt ein Zuspiel von Robin Leone zur erstmaligen Klotener Führung und war zehn Minuten vor Schluss ein zweites Mal erfolgreich. In der Meisterschaft traf Lemm in 33 Spielen nur einmal.

Im Final trifft Kloten, das in der Meisterschaft zuletzt achtmal in Serie verloren hat, am 1. Februar auf Genève-Servette. Die Genfer hatten sich am Vorabend gegen Zug 3:2 durchgesetzt. Kloten wird Heimvorteil geniessen, wie die Auslosung im Anschluss an den zweiten Halbfinal ergab.

Kloten - Lausanne 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

4751 Zuschauer. - SR Eichmann/Wiegand, Castelli/Wüst. - Tore: 4. Jeffrey (Ryser, Junland/Ausschlüsse Von Gunten, Back) 0:1. 13. Praplan (Stoop) 1:1. 25. Lemm (Leone) 2:1. 50. Lemm (Kellenberger) 3:1. 56. Trutmann (Froidevaux, Walsky) 3:2. - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Kloten, 3mal 2 plus 10 Minuten (Nodari) gegen Lausanne.

Kloten: Gerber; Von Gunten, Harlacher; Stoop, Back; Hecquefeuille, Frick; Bircher; Praplan, Shore, Hollenstein; Leone, Lemm, Obrist; Hartmann, Homberger, Kellenberger; Bader, Lehmann, Zahner.

Lausanne: Caminada; Junland, Borlat; Nodari, Genazzi; Trutmann, Fischer; Lardi, Schelling; Walsky, Froidevaux, Pesonen; Danielsson, Jeffrey, Ryser; Déruns, Miéville, Herren; Antonietti, Kneubühler, Augsburger.

Bemerkungen: Kloten ohne Sheppard, Ramholt, Sanguinetti, Bieber, Schlagenhauf, Grassi (alle verletzt), Lausanne ohne Gobbi, Savary, Conz (alle verletzt), In-Albon (U20-WM/geschont), Ledin (überzähliger Ausländer). Lausanne ab 59. (58:53) ohne Goalie.