Ihre Handynummer ist immer noch die gleiche wie vor 15 Jahren. Haben Sie die behalten, weil Sie immer mit einem Anruf aus der Schweiz rechnen? Sie sind jetzt nach 2007 und 2009 zum dritten Mal zurückgekommen.

Larry Huras: Die Schweiz ist tatsächlich meine zweite Heimat geworden. Ich habe hier die besten Jahre meiner Karriere erlebt und bin nun in meiner 18. Saison. Nur Arno Del Curto hat noch länger gecoacht.

Was ist der Unterschied zwischen dem Larry Huras, dem Meistertrainer von 2001 in Zürich, 2003 in Lugano, 2010 in Bern und dem Larry Huras, der jetzt in Fribourg seine Arbeit aufgenommen hat?

Meine Persönlichkeit, mein Charakter sind gleichgeblieben. Aber ich habe mich als Coach im Laufe der Jahre verändert. So wie sich jeder Berufsmann weiterentwickelt.

Das heisst?

Ich bin geduldiger geworden…

…also weicher. Das könnte ein Problem werden.

Nein, das bin ich nicht. Fragen Sie meine Spieler.

Sie haben am Dienstag getobt, als Fribourg im Cup gegen das NLB-Team aus Martigny 1:3 zurücklag? Sie haben ja schliesslich noch 4:3 gewonnen.

Wie gesagt, fragen Sie meine Spieler.

Sie sind also nicht altersmilde geworden?

Nein. Älter und erfahrener sein heisst nicht, dass man auch nachgiebiger oder – wie Sie es sagen – weicher wird. Es gibt Spieler, die sind mit 39 noch genauso motiviert und hungrig wie mit 25. Arno Del Curto ist ein so guter Coach, weil er nicht nur mit der Zeit geht. Er ist der Zeit voraus. Er sucht immer wieder neue Wege zu einem noch besseren Hockey. Dafür bewundere ich ihn. Wer als Coach stillsteht, wird überrollt.

Sie sind also nicht nach Fribourg gekommen, um einen milden Karriere-Herbst zu geniessen?

Oh nein. Ich bin nach Fribourg gekommen, weil ich eine neue Herausforderung gesucht habe. Fribourg ist ein grossartiges Hockeyunternehmen, das aber noch nie etwas gewonnen hat. Das will ich ändern.

Wahrlich, eine grosse Herausforderung. Sie wollen also mit Fribourg Meister werden.

Ich habe diese Saison ein paar Spiele gesehen. Die Mannschaft ist schnell und kann sehr intensiv spielen. Das ist schon einmal eine gute Grundlage.

Wo haben Sie die Spieler gesehen?

Ich habe nach wie vor Zugang zum System der Liga und kann alle Spiele sehen. Ich schaue lieber eine NLA-Partie als NHL. NLA-Hockey ist schnell, kreativ und unterhaltsam. Das Schweizer Hockey ist eine wunderbare Mischung aus den verschiedensten Hockey-Philosophien. Stanley-Cup-Playoffs sind grossartig, aber bei manchen NHL-Qualifikationsspielen schlafe ich ein.

Und, was haben Sie gesehen? Ist Fribourg ein Meisterteam?

In ein paar Monaten kann ich Ihnen mehr sagen. Nun geht es erst einmal darum, dass ich durch meine Arbeit den Spielern die Möglichkeit gebe, besser zu werden, eine Vertrauensbasis und eine Siegermentalität zu schaffen.

Wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie keine Siegermentalität vorgefunden. Was erklären könnte, warum Gottéron noch nie Meister geworden ist.

Darüber kann ich Ihnen jetzt noch nichts sagen.

Ob Sie Ihre Ziele erreichen, hängt davon ab, ob Sie einen guten Torhüter haben. Wenn Benjamin Conz nicht besser wird, hilft alles nichts.

Ja, alles beginnt mit dem Torhüter. Ich habe mit Benjamin Conz bereits in Lugano gearbeitet. Wir haben aber mit Dennis Saikkonen einen sehr guten zweiten Torhüter. Der Konkurrenzkampf kann beide besser machen.

Eigentlich versucht ein Coach immer, einen möglichst langen Vertrag herauszuholen. Sie haben nur bis Saisonende unterschrieben.

Ich bin inzwischen in der glücklichen Lage, dass ich heute das tun kann, was ich will und nicht einfach den erstbesten Job annehmen muss. Ich habe eine neue Herausforderung gesucht und als ich den Anruf von Christian Dubé bekam (Fribourgs Sportchef – d. Red.) da habe ich keine Sekunde gezögert und die Vertragslänge war gar kein Thema für mich.