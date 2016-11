Weiter nicht vom Fleck kommen die Nashville Predators und die Vancouver Canucks. Nashville verlor bei den Arizona Coyotes 2:3 nach Penaltyschiessen. Arizona war vor der Partie notabene das schlechteste Team der Liga. Yannick Weber kam beim 1:1 von Matt Irwin (18.) mit dem zweiten Assist der Saison immerhin zu einem kleinen Erfolgserlebnis. Roman Josi dagegen blieb trotz mehr als 28 Minuten Einsatzzeit und vier Torschüssen ohne Skorerpunkt. Mit Kevin Fiala, der in der Partie zuvor überzählig gewesen war, verliess auch der dritte Schweizer bei Nashville das Eis mit einer ausgeglichenen Bilanz. Die mit viel Vorschusslorbeeren in die Saison gestarteten Predators liegen in der Central Division weiter auf dem letzten Platz.

Vancouver erlitt beim 0:1 bei den Ottawa Senators die siebente Niederlage in Folge. Luca Sbisa und Sven Bärtschi standen beim einzigen Tor der Partie nicht auf dem Eis. Die mit vier Siegen in die Saison gestarteten Canucks fielen in der Pacific Division vom 4. in den 7. und zweitletzten Rang zurück.