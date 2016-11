Der 67-jährige Kanadier führte das Team mit zwei Siegen aus zwei Spielen in Genf gegen Servette (1:0) und daheim gegen Lugano (3:1) über den Strich auf Rang 7. Bis zur Nati-Pause steht McNamara damit mit der heutigen Partie in Lausanne noch mindestens während neun NLA-Spielen an der Bande.

Letztmals hatte McNamara in der Saison 2010/2011 in Lugano ein Team ebenfalls interimistisch als Headcoach betreut.