Der 21-jährige Zürcher stand seit anfangs Woche mit einem Probevertrag im Training von Kloten und bildet fortan bis Ende November das Goalieduo mit Martin Gerber.

Nyffeler, der in der NLA schon für die ZSC Lions und Fribourg-Gottéron im Einsatz gestanden hat, spielte in der vergangenen Saison mit den Rapperswil-Jona Lakers in der NLB. Trotz ansprechenden Leistungen konnte sich der 21-jährige Zürcher nicht auf eine Vertragsverlängerung mit den St. Gallern einigen. Zuletzt hielt sich Nyffeler beim NLB-Klub Hockey Thurgau fit.