Die Bilanz des 67-jährigen Kanadiers darf sich sehen lassen: In elf Spielen gab es sieben Siege und vier Niederlagen und die Seeländer sind nach einem schwachen Saisonstart in der Tabelle im 5. Rang klassiert, sechs Zähler über dem Strich. Letztmals hatte McNamara in der Saison 2010/2011 in Lugano ein Team, ebenfalls interimistisch, als Headcoach betreut.

Mit McNamara als Chefcoach bestätigte der Klub auch Thomas Zamboni als dessen Assistenten. Dino Stecher, der nach der Entlassung von Schläpfer krankgeschrieben war, wird in Zukunft das Amt als Assistenzcoach nicht mehr ausüben. Ob er andere Aufgaben innerhalb der Organisation übernimmt, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Sein Vertrag läuft noch bis zum Ende der aktuellen Saison.