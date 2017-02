Niederreiter brachte den Leader der Western Conference in der 35. Minute in Führung. Er verwertete im Powerplay einen Abpraller nach einem Schuss von Mikael Granlund. Weniger als drei Minuten später gelang den Gästen aus Florida jedoch bereits der Ausgleich. Letztlich musste die Partie in Saint Paul im Penaltyschiessen entschieden werden, in welchem einzig Mikko Koivu traf.

Niederreiter hat nach dem 2:1-Heimsieg nach Penaltyschiessen, dem 54. Spiel in der Regular Season, bereits 41 Skorerpunkte auf dem Konto. Ihm fehlen nur noch deren drei, um seine persönliche NHL-Bestmarke aus dem Vorjahr (20 Tore, 23 Assists) zu übertreffen.