Vor einem Jahr hatte erstmals überhaupt in der Geschichte des europäischen Eishockeys eine Liga die Marke von durchschnittlich 7000 Zuschauern pro Spiel in der Qualifikation geknackt. Nun sank die Zahl in der Schweiz wieder darunter (6882). Dies reichte aber immer noch locker, um die Top-Position erfolgreich zu verteidigen, wie eine Erhebung des Internationalen Eishockey-Verbandes (IIHF) zeigt.

Die NLA verwies die Deutsche Eishockey Liga (DEL) auf Platz 2 (6198 Zuschauer pro Spiel) und nimmt damit zum sechsten Mal in den letzten sieben Jahren den 1. Rang in dieser Statistik ein. Platz 3 mit durchschnittlich 6121 Zuschauern geht ebenfalls wie im Vorjahr an die russische KHL. Zum Vergleich: In der NHL besuchen durchschnittlich 17'496 Zuschauer die Partien (Stand per 11. März).

Bei den Klubs führt der SC Bern das Ranking dank einem neuen europäischen Rekord unangefochten an und steigerte seine Auslastung mit 16'399 Zuschauern pro Spiel auf 95,73 Prozent. Auf den nächsten Plätzen folgen mit deutlichem Abstand Dynamo Minsk (13'230) und die Kölner Haie (12'662).

Insgesamt nur sechs Klubs in Europa lockten durchschnittlich eine fünfstellige Zuschauerzahl an. Aus der NLA schafften es nebst dem SCB auch die ZSC Lions noch in die Top 10 (8./9214 Zuschauer).

Zuschauerzahlen in Europa. Ligen (Durchschnitt pro Qualifikationsspiel): 1. (Vorjahr 1.) Schweiz/NLA 6882. 2. (2.) Deutschland/DEL 6198. 3. (3.) Russland/KHL 6121. 4. (4.) Schweden/SHL 5707. 5. (5.) Tschechien/Extraliga 5178. 6. (6.) Finnland/SM-Liiga 4326. - Nordamerika (Stand 11. März): 1. NHL 17'496. 2. AHL 5270.

Klubs: 1. (Vorjahr 1.) Bern 16'399 (Auslastung 95,73 Prozent). 2. (6.) Dynamo Minsk 13'230 (87,70). 3. (3.) Köln 12'662 (68,44). 4. (2.) Eisbären Berlin 12'052 (84,87). 5. (4.) SKA St. Petersburg 11'735 (93,88). 6. (5.) Mannheim 10'812 (79,50). 7. (7.) Jokerit Helsinki 9610 (70,33). 8. (8.) ZSC Lions 9214 (82,27). 9. (12.) Slovan Bratislava 9104 (90,54). 10. (9.) Frölunda Göteborg 9029 (74,97). - Ferner: 26. (25.) Lausanne 6567. 29. Zug 6436. 31. Genève-Servette 6135. 34. Lugano 5911. 35. SCL Tigers 5779. 36. Fribourg 5758.