Laut der Zeitung "Journal du Jura" erlitt Fey am Samstag bei der 1:2-Overtime-Niederlage der Seeländer in Bern zum Playoff-Auftakt eine Schulterverletzung.

Die Verletzung zog sich Fey in seinem ersten Einsatz in jener Partie zu. Fey realisierte in 43 NLA-Saisonspielen vier Tore und 15 Skorerpunkte für die Seeländer.