Andrew Ebbetts Leader-Qualitäten, die während der Playoffs besonders zum Tragen kamen, kommen nicht von Ungefähr. Nach dem Ende seiner Universitätskarriere setzte der Kanadier zu einer fast zehn Jahre dauernden Tour quer durch Nordamerika an, welche ihn zu sieben verschiedenen NHL-Organisationen manövrierte.

Seine beste Zeit erlebte er zu Beginn bei den Anaheim Ducks, wo er in seiner ersten vollen NHL-Saison einen Sturm zwischen dem legendären finnischen Superstar Teemu Selänne und dem US-Amerikaner Bobby Ryan führen durfte. «Da ging für mich ein Traum in Erfüllung», erinnert er sich lächelnd.

Die NHL kann aber auch gnadenlos sein. Eben war er noch ein wichtiger Teil der Ducks, ein paar Monate später wurde er aussortiert. Die Enten hatten den Finnen Saku Koivu als Nummer-2-Center verpflichtet. Da war für Ebbett kein Platz mehr. Der landete in Chicago, wurde nach Minnesota weitergereicht und von Phoenix verpflichtet. Dann unterschrieb er in Vancouver und schliesslich noch in Pittsburgh.

Doch so rastlos seine NHL-Karriere verlief, so sehr konnte er auch vom stetig wechselnden Umfeld profitieren. Die Liste der Superstars, mit denen Andrew Ebbett länger oder kürzer zusammenspielen durften, liest sich wie das «Who is who» des Welteishockeys. Am meisten beeindruckte ihn Pittsburghs Superstar Sidney Crosby. «Er ist der beste Spieler der Welt. Er ist jeden Tag im Kraftraum, immer der erste Spieler auf dem Eis. Er will immer noch besser werden, achtet auf kleinste Details, die er verändern will. Das ist unglaublich beeindruckend.»

Ebenso beeindruckt haben Ebbett Minnesota-Captain Mikko Koivu und Vancouver-Captain Henrik Sedin: «Wie sie mit ihren Mitspielern umgegangen sind, wie sie alles über deren Familien wussten und wie sie sich um die Teamneulinge gekümmert haben, war vorbildlich.»

Andrew Ebbett hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Bern auf den Spuren seiner Vorbilder zu wandeln. Als Assistent von SCB-Captain Martin Plüss gehört er zu der Leader-Gruppe des Meisters. Und möchte dies noch lange bleiben. Geht es nach dem Wunsch des 33-Jährigen, dann wird sein Ende Saison auslaufender Vertrag verlängert. In den kommenden Wochen will er weitere Argumente zu seinen Gunsten sammeln. Nötig wäre es eigentlich nicht.