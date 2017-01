Nach sieben Erfolgen hintereinander erwischte es den SCB im ersten Spiel 2017 im Duell Spieler gegen Goalie. Im Penaltyschiessen traf einzig Justin Krueger, für die ZSC Lions waren Roman Wick, Ryan Shannon und Ronalds Kenins erfolgreich.

In Zug fiel die Entscheidung schon in der Verlängerung. Carl Klingberg traf nach genau einer Minute der Overtime zum 3:2 gegen Genève-Servette. Für den EVZ war es der achte Sieg in Folge und der 12. aus den letzten 13 Spielen. Servette war zweimal in Führung gegangen.

Lausanne kam zum Jahresauftakt zum vierten Sieg in Folge. Gegen die SCL Tigers resultierte für die Waadtländer ein 3:2. Das Siegtor gelang Dustin Jeffrey in der 46. Minute, nachdem Langnau einen 0:2-Rückstand aufgeholt hatte.

NLA vom Montag: Bern - ZSC Lions 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0) n.P. Zug - Genève-Servette 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) n.V. Lausanne - SCL Tigers 3:2 (2:0, 0:2, 1:0).

19.45 Uhr: Ambri-Piotta - Davos, Fribourg-Gottéron - Kloten, Lugano - Biel.

Rangliste: 1. Bern 34/75 (110:75). 2. ZSC Lions 36/74 (115:86). 3. Zug 33/71 (106:69). 4. Lausanne 34/60 (108:90). 5. Biel 34/50 (104:101). 6. Lugano 35/45 (98:118). 7. Davos 33/44 (94:92). 8. Genève-Servette 34/44 (85:97). 9. Kloten 33/42 (99:108). 10. SCL Tigers 35/39 (81:107). 11. Ambri-Piotta 34/35 (83:109). 12. Fribourg-Gottéron 33/33 (83:114).