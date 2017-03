Für die Bündner, die die letzten beiden Halbfinal-Spiele gegen Zug gewinnen konnte, begann die Partie nach Plan: Nach einer Minute ging der Gast in Zug durch Samuel Walser in Führung. Der EV Zug war ob dem frühen Rückstand aber nicht geschockt und konnte noch im 1. Drittel reagieren. Carl Klingberg in Überzahl und 30 Sekunden später Sven Senteler brachten die Zuger ein erstes Mal in Front. Zwar schafften es die Davoser durch Mauro Jörgs (13.) 2:2 ebenfalls auszugleichen, nachdem die Zuger durch Jarkko Immonen (38.) und Dominic Lammer (12.) erstmals mit zwei Toren in Führung lagen, schafften die Davoser die nötige Reaktion nicht mehr. Marc Wieser erzielte für den HCD neun Minuten vor der Schlusssirene zwar noch den Anschlusstreffer, doch trotz zahlreicher Chancen in den Schlusssekunden schafften sie den Ausgleich nicht mehr.

Zug kehrte damit nach zwei Niederlagen in Folge zum Siegen zurück - zuvor waren die Innerschweizer in den Playoffs während sechs Spielen in Serie erfolgreich gewesen.