Die Besten sollen spielen

Wer jetzt fit ist, in der Liga sein bestes Hockey spielt und trotzdem kein Aufgebot bekommen hat, wird also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch bei der WM in Paris nicht dabei sein. Auch beim Heimturnier im Dezember (in Biel) will Patrick Fischer wieder mit der bestmöglichen Mannschaft antreten.

Nur bei den Februar-Länderspielen in der Slowakei ist ein «U23-Team» vorgesehen. Der Nationaltrainer sagt, es sei denkbar, dass die Besten aus dem U20-WM-Team bereits eine Chance erhalten werden.

Und nun also erst einmal der Deutschland-Cup in Augsburg mit den Partien gegen Kanada (Freitag, 16.00 Uhr), Deutschland (Samstag, 19.30 Uhr) und die Slowakei (Sonntag, 13.00 Uhr). Niemand wird im Frühjahr nach der WM 2017 in Paris noch an den Deutschland-Cup 2016 denken. Aber wir werden bereits bei diesem Turnier sehen, ob die Schweizer immer noch «Pausenplatz-Hockey» spielen oder ob bereits die taktische Handschrift von Patrick Fischers neuem Assistenten, dem defensiven schwedischen Hexenmeister Tommy Albelin, zu sehen ist.

Die Langnauer haben unter Scott Beattie ja auch «Pausenplatz-Hockey» gespielt, und nach der Entlassung des Kanadiers war die taktische Handschrift des defensiven Magiers Heinz Ehlers bereits im zweiten Spiel zu sehen. Das Ziel der Schweizer muss also sein, ab dem zweiten Spiel in Augsburg taktisch einen guten Eindruck zu machen und mindestens zwei der drei Partien zu gewinnen.