30 Tage liegen die bangen Sekunden zurück, als das Hawk-Eye bestätigte, dass Roger Federers Vorhand im Final der Australian Open beim Matchball gegen Rafael Nadal auf der Linie gelandet war.

Obwohl er seither kein Turnier bestritten hat, fällt es ihm noch immer schwer, zu verstehen, was in diesen «magischen zwei Wochen» am anderen Ende der Welt und nach sechsmonatiger Pause passiert ist. «Wenn ich zurückdenke, frage ich mich: Ist das wirklich passiert?» Noch immer fühle er sich wie im siebten Himmel.