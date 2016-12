«Hornussen goes Olympic»

Damit dieser erfolgreicher verläuft als der Kurzauftritt gegen Haye, will man im Team Gjergjaj einiges verändern. «Arnold braucht ein Setting, das diesem Niveau würdig ist», sagt Manager Angelo Gallina. Das heisst bessere Sparringpartner, einen erfahrenen Trainer und eine professionellere Kampfvorbereitung.

So hat man die Fühler im Trainerbereich nach Hamburg ausgestreckt und liebäugelt zudem für 2017 mit einem mehrwöchigen Auslandsaufenthalt – in England, den USA oder in Russland. «Denn unsere Arbeit vor dem Haye-Kampf war irgendwie wie Hornussen goes Olympic», sagt Angelo Gallina selbstkritisch, verweist aber gleichzeitig auf den entscheidenden Faktor: «Im Profiboxen ist alles eine Frage des Geldes.»