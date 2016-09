Wenn Rot-blau morgen gegen Ludogorets zum siebten Mal in die Champions League startet, ist der Gegner indes fast schon ein alter Bekannter. Denn nach den beiden Siegen in den Playoffs (4:2 auswärts, 2:0 zu Hause) hatte es der FCB in der folgenden Saison gleich wieder mit den Bulgaren zu tun; diesmal allerdings in der Gruppenphase der Königsklasse. Nach der unglücklichen 0:1-Auswärtsniederlage in Sofia, zustande gekommen nach einem zu harten Platzverweis gegen Geoffroy Serey Die schon nach 19 Minuten und dem Siegtor von Yordan Minev in der 92. Minute, setzte sich der FCB dann im Rückspiel mit 4:0 durch.

Ludogorets ist der FCB von Bulgarien

«Ein bisschen hat sich die Mannschaft von Ludogorets seither schon verändert», sagt Alexandre Barthe, «aber es sind immer noch ziemlich viele Spieler dabei, die Erfahrung mit dem FCB haben.» Er selber hatte wegen Verletzungen nur eine der vier Partien gegen den FCB bestritten und war dann im Sommer 2015 nach vier Saisons bei Ludogorets zu den Grasshoppers transferiert worden. In deren Planungen spielt Barthe aber trotz einem laufenden Vertrag mittlerweile keine Rolle mehr.

«Ludogorets ist in Bulgarien, was der FC Basel in der Schweiz und Paris Saint-Germain in Frankreich ist», sagt der 30-Jährige, der mit einer Bulgarin verheiratet und deshalb französisch-bulgarischer Doppelbürger ist. Barthe spielte noch bei Litex Lovech, wo er zweimal bulgarischer Meister wurde, als ein gewisser Kiril Domuschiew den Drittligisten Ludogorets kaufte, in die zweite Liga aufstieg und im nächsten Jahr auch gleich noch in die höchste Spielklasse.

Über den schwer reichen, unter anderem in der Pharmaindustrie tätigen Domuschiew ist vor den letzten Spielen gegen den FCB schon viel berichtet worden. Barthe sagt: «Domuschiew ist ein topseriöser Geschäftsmann. Er ist nahe an der Mannschaft und er hat mit sehr viel Geld aus dem Klub das gemacht, was er heute ist.»

Fünfmal in Folge ist der Stolz von Bulgariens Nordosten bisher Meister geworden, einmal hatte es ihm bisher in die Champions League gereicht. Aber auch jetzt, nachdem er sich gegen Podgorica, Roter Stern Belgrad und Pilsen durchgesetzt hat, muss er seine Heimspiele in der Königsklasse noch immer im knapp 300 Kilometer entfernten Sofia austragen. «Der Präsident ist dabei, das Stadion in Rasgrad tauglich für die Champions League zu machen», sagt Barthe, «doch in Sofia zu spielen, ist kein grosser Nachteil, denn in solchen Partien steht ganz Bulgarien hinter Ludogorets.»

Der Abwehrspieler findet nur lobende Worte für seinen früheren Verein: «Für ausländische Spieler ist es sehr interessant, hier zu spielen. Sie können gut verdienen und der Lohn kommt immer pünktlich. Es ist noch immer ein sehr familiärer Klub, und in der Stadt mit ihren 40 000 Einwohnern lässt es sich sehr angenehm leben.»

Trainer ist wie schon in den Partien gegen Basel noch immer der 61-jährige Georgi Dermendschiew. «Die Resultate sprechen für ihn», sagt Barthe, der den Teamspirit als grösste Stärke von Ludogorets bezeichnet. «Hinten ist die Abwehr mit dem Rumänen Moti solid, im Mittelfeld sind Dyakow und der eingebürgerte Brasilianer Marcelinho gute Lenker und vorne besitzt der Trainer mit Cafu, Keserü, Juninho Quixadá und Misidjan einige Optionen», sagt Barthe. «Mein Tipp? In Basel gewinnt der FCB, in Sofia Ludogorets.»

Am Freitag besiegte Rasgrad auswärts Cherno More Varna durch Tore von Marcelinho (2) und Wanderson 3:1 und liegt nun auf Rang 4 der Tabelle.