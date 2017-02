Der 19-jährige Charles Pickel steht beim FC Basel vor dem Absprung. Pickel ist fester Bestandteil der Basler U21 und absolvierte dort in der laufenden Saison zwölf Spiele, trainiert hat er jeweils mit der ersten Mannschaft.

Nun steht sein Wechsel zu den Grasshoppers Zürich kurz bevor, wie die bz weiss. Unterschrieben ist der Vertrag beim Tabellenachten der Super League noch nicht, weshalb die beiden Vereine auch offiziell noch nichts bestätigen wollen. Der Deal dürfte in Kürze aber durch sein.

Pickel, der im Mittelfeld zu Hause ist, unterschrieb am 23. Dezember 2015 beim FCB seinen ersten Profivertrag. Danach kam er in der Saison 2015/2016 in der Super League zwei Mal zum Einsatz, in dieser Saison kommt er in der höchsten Spielklasse gar erst auf einen Einsatz (beim Rückrundenstart gegen Lugano durfte er vier Minuten ran).