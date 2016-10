Die Länderspielpause ist auch die Zeit für Gespräche über die Zukunft. Urs Fischers Arbeitsvertrag läuft Ende Saison aus. Haben Sie sich mit ihm schon bezüglich einer Verlängerung unterhalten?

Dazu nehmen wir öffentlich keine Stellung. Nur so viel: Er hat einen Vertrag, der sich unter gewissen Umständen automatisch verlängert.

Das bedeutet wohl: Wenn der FCB Meister wird, darf Fischer bleiben.

Wie gesagt: Dazu äussern wir uns nicht.

Zurück zur Champions League: Künftig kriegen die grossen Ligen mehr fixe Startplätze. Was bedeutet das für Basel?

Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass Champions-League-Auftritte die Ausnahme sind. Wenn die Teilnahme überhaupt noch möglich ist. Die grosse Frage ist, wie es ab 2021 weitergeht. Die Tendenz geht Richtung geschlossene Gesellschaft. Und da will niemand den FCB dabei haben – da müssen wir uns nichts vormachen.

Wie begegnen Sie dieser Entwicklung?

Man kann Zeter und Mordio schreien, aber was interessiert die grossen Klubs der FCB? Die sagen ganz trocken: Schauen wir mal die Einschaltquote in Thailand von Basel - Ludogorets an. Auch beim siebten Mal Barcelona - Chelsea wird die Quote noch x-fach höher sein.

Wohin führt das?

Die Grossklubs machen meines Erachtens einen Denkfehler: Wenn Real Madrid irgendwo hinkommt, ist die Aufregung immer gross. Das gibt vielen Leuten in einer Stadt ein gutes Gefühl – die Königlichen kommen, da spürt jeder die Luft der Champions League! Die Liga tut gut daran, diese Basis weiter zu pflegen. Weiter auch nach Weissrussland oder eben Basel zu gehen. Solche Dinge nur virtuell oder im Fernsehen zu erleben, ist nicht dasselbe.

Es tönt so, als müsste man sich auch in Basel an die Europa League gewöhnen.

Auch um in der Europa League künftig konkurrenzfähig zu sein, müssen wir uns zur Decke strecken. Eben hat man in der Schweiz die neuen Fernsehverträge bekannt gegeben. Verglichen mit vorigen Jahren ist es sicherlich ein tolles Ergebnis. Aber im internationalen Vergleich ist es sehr wenig. Beispielsweise in Holland oder Dänemark kassieren die Vereine mehr.