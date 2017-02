Das Quartett von Swiss-Ski verlor das Duell um Platz 3 gegen Schweden 1:3. Zuvor war die Schweiz in den Halbfinals an der Slowakei gescheitert. Überragender Mann im Schweizer Team war Reto Schmidiger, der alle seine vier Duelle gewann. Wendy Holdener und Camille Rast verloren hingegen sowohl im Halbfinal als auch im Kampf um Bronze ihre Läufe. Auch Kombinations-Weltmeister Luca Aerni bezog im Duell um Platz 3 eine Niederlage.

Schon vor zwei Jahren an den Titelkämpfen in Vail/Beaver Creek hatte die Schweiz den undankbaren 4. Platz belegt. Im Rahmen des Weltcups war Swiss-Ski im Mannschafts-Wettkampf zuletzt dreimal in Folge siegreich geblieben, doch bei Weltmeisterschaften bleibt es nun bei der Bronzemedaille, welche 2007 in Are resultierte. Im kommenden Winter wird der Team-Wettkampf erstmals auch an den Olympischen Spielen ausgetragen.

Gold ging an Frankreich, das im Final die Slowakei bezwang und nach 2011 zum zweiten Mal Gold den Mannschafts-Wettkampf gewann. Die Entscheidung war denkbar knapp. Mathieu Faivre schlug Matej Falat um vier Hundertstel, weshalb die grossartigen Leistungen der beiden slowakischen Frauen nicht mit Gold belohnt wurden. Petra Vlhova und Veronika Velez Zuzulova hatten bis und mit dem Final kein einziges Duell verloren. Die silberne Auszeichnung war dennoch ein Erfolg. Es war die erste WM-Medaille für die Slowakei überhaupt.

Die Franzosen, die im Weltcup in diesem Winter schon neun Siege gesammelt haben, fanden endlich auch in St. Moritz Aufnahme im Medaillenspiegel. Neben Faivre standen Alexis Pinturault, Tessa Worley und Adeline Baud Mugnier in der siegreichen französischen Equipe.

Der erste Achtelfinal hatte gleich mit einer Überraschung begonnen. Der Belgier Dries van den Broecke schlug Marcel Hirscher im direkten Duell. Da aber Hirschers Teamkollegen alle gewannen, kam Österreich dennoch weiter. In den Viertelfinals bezog Hirscher gegen den Schweden André Myhrer die nächste Niederlage, diesmal mit Konsequenzen. Titelverteidiger Osterreich schied aus.

