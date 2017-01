Der Sport als Kür des Lebens

Constantin ging seinen Weg. Eigensinnig, ja stur und vor allem ohne Rücksicht auf Verluste! So wie es typisch ist für einen im Zeichen des Steinbocks geborenen Menschen. Die Schule und die Lehre als Bauzeichner waren für ihn nicht mehr als Pflichtaufgaben.

Die Kür des Lebens war die Welt des Sports. In der Freizeit fuhr er Ski und spielte Fussball. «Ich war ein guter Skifahrer», erinnert er sich. «Meine Paradedisziplin war die Abfahrt. Nach einem schlimmen Beinbruch entschied ich mich allerdings, auf die Karte Fussball zu setzen. Ich wollte eine Profikarriere einschlagen. Um jeden Preis! Was ich mir in den Kopf setze, das ziehe ich durch.»

Nach der Zeit als Junior beim FC Martigny erhielt Constantin von Xamax-Präsident und Bauunternehmer Gilbert Facchinetti Mitte der 1970er-Jahre einen Profivertrag. Mit der Auflage allerdings, auch noch im Büro des Präsidenten als Bauzeichner zu arbeiten. Und so spielte Constantin als 19-Jähriger in der ersten Mannschaft, arbeitete nebenbei noch einige Stunden und frönte in seiner Freizeit in Neuenburg dem süssen Nichtstun.