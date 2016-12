Tramezzani war schon im vergangenen Sommer und nach dem Abgang von Zdenek Zeman ein Kandidat in Lugano. Präsident Angelo Renzetti entschied sich dann aber für Tramezzanis Landsmann Andrea Manzo, der am Montag entlassen wurde. Nun sollen sich Renzetti und Tramezzani über eine Zusammenarbeit einig sein. Sobald der 46-jährige frühere Serie-A-Professional seinen Vertrag in Albanien aufgelöst hat, dürfte er in Lugano unterschreiben, mutmassen italienische Medien.

Tramezzani spielte während seiner Karriere unter anderem für Inter Mailand, Piacenza, Atalanta Bergamo und Tottenham Hotspur. Mit seinem Chef Gianni De Biasi führte er das Nationalteam von Albanien an die EM-Endrunde 2016 in Frankreich.

In Italien machte sich Tramezzani nach seiner Karriere vor allem als eloquenter TV-Experte bei Sky, Mediaset und Rai einen Namen. Seit zwei Jahren erklärt er dem Fussball-Volk am Sonntagabend in der Sendung "La Domenica Sportiva" auf Rai 2 die Taktik der Serie-A-Spitzenklubs.