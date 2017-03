Er wurde mit einem Vierjahresvertrag ausgerüstet. Albian Ajeti, der bis Ende Saison vom Bundesligisten Augsburg zwecks Spielpraxis an St. Gallen ausgeliehen ist, weilt seit dem 11. September 2016 in St. Gallen und erzielte für die Ostschweizer in 19 Meisterschaftsspielen 9 Tore.

Ajeti hatte damit wesentlich zum Aufschwung des FCSG beigetragen, der im Herbst noch in einer sportlichen Krise steckte.

Wahrscheinlich ist auch ein Transfer von Albians Zwillingsbruder Adonis im Sommer zu St. Gallen. Der Innenverteidiger von Wil sei ein interessanter Perspektivspieler, betonte Sportchef Christian Stübi. "Albians Transfer sprengt unser Budget nicht. Er ist zu 100 Prozent aus unserem Etat finanzierbar." Dieser bewegt sich um acht Millionen Franken jährlich.