Den grossen Abend erlebte Ricardo Costa in der Schweiz. Wenige Tage vor dem EM-Endspiel gaben er und der FC Luzern bekannt, künftig zusammenzuarbeiten. Er, der 35-Jährige mit Meriten in ganz Fussball-Europa, sitzt an diesem Abend in der Lobby und schaut sich das Spiel seelenruhig mit den anderen Gästen an. «Sollte ich etwa alleine im Hotelzimmer fernsehen?», fragt Costa und offenbart sogleich seinen Charakter. Der Portugiese ist offen und schlagfertig. Ideale Voraussetzungen, um uns den portugiesischen Fussball erklären zu können. 22 Spiele hat Ricardo Costa im Nationaldress Portugals bestritten. Nominiert wird er schon länger nicht mehr, doch mit dem Team verbunden ist er noch immer. Cristiano Ronaldo ist ein guter Freund, Trainer Fernando Santos ein Bekannter aus Porto-Zeiten. Ricardo Costa über ...

Die Bedeutung des EM-Titels: «Für Portugal bedeutet dieser Titel alles. Die Euphorie erfasste das ganze Land, das war Balsam für die gebeutelte Volksseele. Solche Triumphe geben einem Staat Selbstvertrauen. Wenn die Schweiz einmal Europameister werden sollte, werden Sie mich verstehen. Nach all den knappen Niederlagen an den letzten grossen Wettbewerben war die Erlösung riesig. Es ist ein Stück weit auch eine Wiedergutmachung für die historische Finalniederlage 2004 zu Hause gegen Griechenland. Vergleichen kann man die Titelgewinne aber nicht. Wenn wir ehrlich sind, war bei den Griechen das Glück federführend, Portugal bewegt sich auf einem anderen Level und hat die besseren Einzelspieler.»

Trainer Fernando Santos: «Fernando war mein Coach damals in Porto, ein wirklich guter Typ, ein totaler Gruppenmensch. Schon immer war es sein Credo, dass die Mannschaft wichtiger ist als jeder Einzelakteur. Er hat es geschafft, aus dem portugiesischen Nationalteam eine Einheit zu bilden. Fernando hatte schon immer ein Flair für die Defensivarbeit. Er predigt das kompromisslose Verteidigen und das schnelle Umschaltspiel. Seine Überzeugung vom kompakten 4-4-2-System vermittelt er schon, seit ich ihn kenne. Das wird er auch bis zum Ende beibehalten.»

Cristiano Ronaldo: «Cristiano ist ein guter Freund von mir. Er ist ein Leader, der viel für die Mannschaft arbeitet, auch wenn das viele nicht sehen. Klar, er ist der weltbeste Spieler, aber da sind auch noch andere ganz talentierte Jungs auf dem Rasen. Deshalb ist die Annahme, dass das Team nur für Ronaldo spielt, falsch. Es spielt mit ihm. Er braucht die Mannschaft auch. Jene, die das Spiel beispielsweise aufbauen. Glauben Sie mir, Cristiano schätzt den Aufwand, den seine Kollegen betreiben, sehr.»

Die Fans: «Die Leidenschaft der Fans in Portugal ist unfassbar, die Unterstützung ebenso. Verliert die Nationalelf, obwohl sie bis zum Schlusspfiff alles gab, sind die Fans die ersten, die das Team wieder aufbauen. Sie können Niederlagen akzeptieren. Sie goutieren es einzig nicht, wenn man im Nationaldress nicht alles gibt. Denn die Portugiesen sehnen sich nach Erfolg. Immer.»

Das Leben in Portugal: «Portugal ist seit über zwölf Jahren mit finanziellen Problemen konfrontiert, deshalb hat das Volk gelernt, damit umzugehen. Vielleicht meinen Sie, dass ich wegen des hohen Lebensstandards in die Schweiz kam. Die Antwort ist Nein. Später will ich wieder in Portugal leben. Es ist gar nicht so schlimm, wie alle denken. In Portugal haben wir alles, was es zum Leben braucht. Vielleicht verdienen die Leute weniger, aber die Portugiesen sind schlau genug, um sich irgendwie durchzuschlagen. Reicht das Geld nicht, gehen sie in der Nacht halt einem zweiten Job nach.»

Das Spiel gegen die Schweiz: «Wir werden in Basel ein anderes Portugal sehen als an der EM. Es ist das erste Spiel nach dem Titelgewinn, eine tückische Situation. Weil einige Schlüsselspieler fehlen, tue ich mich schwer damit, einen Tipp abzugeben. Fernando (Santos, Trainer der Portugiesen; Anm. d. Red.) treibt den Generationenwechsel im Team jedenfalls weiter voran. Viele Junge werden spielen. Portugal ist sich gleichzeitig bewusst, dass es als Europameister nun der Gejagte sein wird. Dennoch bin ich zu 100 Prozent überzeugt, dass es sich in dieser Gruppe durchsetzen und sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren wird.»