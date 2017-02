In der Champions League musste sich Napoli am Mittwoch beim Titelverteidiger Real Madrid mit 1:3 geschlagen geben. National ist die Mannschaft um den Slowaken Marek Hamsik bestens in Fahrt. Lorenzo Insigne, Hamsik und Piotr Zielinski sorgten für die drei Treffer der Gäste.

Seit Beginn der Erfolgsserie Anfang November hat Napoli 34 von 42 möglichen Punkten gewonnen. Trotzdem liegt die Mannschaft von Maurizio Sarri nur im 3. Rang. Juventus Turin, am Freitag Sieger gegen Palermo, hat als Leader neun Punkte Vorsprung, die zweitplatzierte AS Roma hat zwei Zähler Reserve auf Napoli. Die Römer bekundeten gegen Torino keine Probleme und siegten daheim mit 4:1. Schon in den ersten 17 Minuten trafen der Bosnier Edin Dzeko, am Donnerstag dreifacher Torschütze in der Europa League, und der Ex-Basler Mohamed Salah zur 2:0-Führung.

Für das Schlusslicht Pescara gab es ein seltenes Erfolgserlebnis. Der Aufsteiger kam zum zweiten Saisonsieg nach jenem Ende August. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Zdenek Zeman, letzte Saison bei Lugano, siegte Pescara daheim gegen Genoa mit 5:0.

Resultate und Tabelle:

AS Roma - Torino 4:1 (2:0). - 31'000 Zuschauer. - Tore: 10. Dzeko 1:0. 17. Salah 2:0. 65. Paredes 3:0. 84. Lopez 3:1. 91. Nainggolan 4:1.

Bologna - Inter Mailand 0:1 (0:0). - 28'066 Zuschauer. - Tor: 81. Gabriel 0:1. - Bemerkung: Bologna mit Dzemaili.

Chievo - Napoli 1:3 (0:2). - 13'000 Zuschauer. - Tore: 31. Insigne 0:1. 38. Hamsik 0:2. 58. Zielinski 0:3. 72. Meggiorini 1:3.

Udinese - Sassuolo 1:2 (1:0). - 16'000 Zuschauer. - Tore: 7. Fofana 1:0. 70. Defrel 1:1. 79. Defrel 1:2. - Bemerkung: Udinese mit Widmer.

Die weiteren Resultate der 25. Runde: Juventus Turin - Palermo 4:1. Atalanta Bergamo - Crotone 1:0. Empoli - Lazio Rom 1:2. Pescara - Genoa 5:0. Sampdoria Genua - Cagliari 1:1.

1. Juventus Turin 25/63 (53:17). 2. AS Roma 25/56 (54:22). 3. Napoli 25/54 (60:27). 4. Atalanta Bergamo 25/48 (40:26). 5. Inter Mailand 25/48 (40:24). 6. Lazio Rom 25/47 (44:29). 7. AC Milan 24/41 (34:28). 8. Fiorentina 24/40 (41:33). 9. Torino 25/35 (46:40). 10. Sampdoria Genua 25/34 (30:31). 11. Chievo Verona 25/32 (26:34). 12. Sassuolo 25/30 (35:41). 13. Udinese 25/29 (28:34). 14. Cagliari 25/28 (33:51). 15. Bologna 25/27 (23:38). 16. Genoa 25/25 (27:40). 17. Empoli 25/22 (15:35). 18. Palermo 25/14 (21:49). 19. Crotone 25/13 (20:43). 20. Pescara 25/12 (27:55).