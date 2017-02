Bremen hatte sich zuletzt vor Heimpublikum gegen die Topteams Bayern München und Borussia Dortmund in guter Verfassung präsentiert, gleichwohl resultierte zweimal eine unglückliche 1:2-Niederlage. In Augsburg ging der von Alexander Nouri trainierte viermalige deutsche Meister zweimal in Führung, doch dies reichte nicht einmal für ein Remis.

Stattdessen landete Augsburg dank eines Last-Minute-Tores des ehemaligen Super-League-Spielers Raul Bobadilla einen Big Point im Abstiegskampf und siegte 3:2. Max Kruse (65./Foulpenalty) mit dem 3000. Tor in der Bundesliga-Historie von Werder und Theodor Gebre Selassie (26.) trafen für die nach der Pause aufdrehenden Bremer, die nun seit fünf Spielen sieglos sind. Jonathan Schmid war mit seinem ersten Saisontor (28.) der zwischenzeitliche Ausgleich für das Team des Ostschweizer Goalies Marwin Hitz gelungen, ehe Koo (79.) zum 2:2 traf.

Augsburg feierte unter dem neuen Trainer Manuel Baum im fünften Bundesligaspiel bereits den dritten Sieg und rückte in der Tabelle auf Platz 10 vor.

Deutschland. Bundesliga. Die Resultate vom Sonntag:

Augsburg - Werder Bremen 3:2 (1:1). - 26'812 Zuschauer. - Tore: 26. Gebre Selassie 0:1. 28. Schmid 1:1. 65. Kruse (Foulpenalty) 1:2. 79. Koo 2:2. 94. Bobadilla 3:2. - Bemerkungen: Augsburg mit Hitz. Werder Bremen mit Ulisses Garcia (verwarnt).

Rangliste: 1. Bayern München 19/46 (43:12). 2. RB Leipzig 19/42 (36:17). 3. Borussia Dortmund 19/34 (39:21). 4. Hoffenheim 19/34 (35:19). 5. Hertha Berlin 19/33 (27:21). 6. Eintracht Frankfurt 18/32 (23:15). 7. 1. FC Köln 19/32 (28:16). 8. SC Freiburg 19/26 (24:33). 9. Bayer Leverkusen 19/24 (28:29). 10. Augsburg 19/24 (18:22). 11. Borussia Mönchengladbach 19/23 (21:27). 12. Schalke 04 19/22 (22:21). 13. Mainz 05 19/22 (27:35). 14. Wolfsburg 19/19 (17:27). 15. Werder Bremen 19/16 (24:41). 16. Hamburger SV 19/16 (16:35). 17. Ingolstadt 19/15 (17:30). 18. Darmstadt 18/9 (12:36).