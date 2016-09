"Er tut der Ligue 1 gut, aber es ist sicher, dass er in die Premier League zurückkehren wird", so Raiola in der Tageszeitung "Nice-Matin".

Dafür müsse Balotelli aber zunächst seine Leistungen bei Nice stabilisieren, wohin er am letzten Tag der Transferperiode Ende August von Liverpool gewechselt war. "Wenn er seine Tore schiesst, wird er im kommenden Sommer für den einen oder anderen Trainer in der Premier League interessant sein", präzisierte Raiola die Pläne des 26-jährigen Italieners. Der als "Enfant terrible" geltende Balotelli steht bei Nice, das vom Schweizer Lucien Favre trainiert wird, für die laufende Saison unter Vertrag und ist somit nächsten Sommer ablösefrei.