Nach dem etwas mühsamen Sieg gegen Ingolstadt wollten die Bayern unbedingt wieder ein Signal an die Konkurrenz senden. Gegen harmlose Berliner gelingt das eindrucksvoll. Beim nie gefährdeten Erfolg durch sehenswerte Treffer von Franck Ribéry (16.), Thiago (68.) und Rückkehrer Arjen Robben (72.) hätten die Münchner im Heimspiel gegen mutlose Berliner sogar noch höher gewinnen müssen.

Schalke und Bremen taumeln weiter

Weiter ungemütlich ist die Lage bei Schalke 04. Das Team von Markus Weinzierl verlor trotz 1:0-Vorsprung das Heimspiel gegen Köln mit 1:3 und wartet damit weiter auf den ersten Punktgewinn in dieser Saison. Mainz seinerseits zog wie Bayern wieder an Dortmund vorbei. Der BVB war am Dienstag dank des klaren 5:1-Sieges über den VfL Wolfsburg für eine Nacht an die Tabellenspitze geklettert.

Auch Werder schnupperte vier Tage nach der Entlassung von Trainer Viktor Skripnik unter Interimscoach Alexander Nouri zuhause gegen Mainz am ersten Saisonsieg. Der Ex-Grasshopper Izet Hajrovic brachte das Heimteam nach 12 Minuten in Führung. Durch den Mainzer Doppelschlag durch Yunus Malli (87.) und Pablo De Blasis (92.) warten die Bremer aber weiter auf den ersten Punkt in dieser Saison und sind Letzter.

Bayern München - Hertha Berlin 3:0 (1:0). - Tore: 16. Ribéry 1:0. 68. Alcantara 2:0. 72. Robben 1:0. - Bemerkungen: Hertha Berlin mit Lustenberger, ab 59. mit Stocker. Comeback von Robben (Bayern München) nach Verletzung.

Bayer Leverkusen - Augsburg 0:0. - Bemerkungen: Bayer Leverkusen ohne Mehmedi (Ersatz). Augsburg mit Hitz. 72. Aranguiz (Bayer Leverkusen) schiesst Foulpenalty neben das Tor.

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0). - Tore: 6. Werner 1:0. 84. Johnson 1:1. - Bemerkungen: RB Leipzig ohne Coltorti (verletzt). Borussia Mönchengladbach mit Sommer, ab 24. mit Elvedi (eingewechselt für verletzten Strobl).

Werder Bremen - Mainz 1:2 (1:0). - Tore: 12. Hajrovic 1:0. 87. Malli 1:1. 92. De Biasis 1:2. - Bemerkungen: Werder Bremen ohne Garcia (Ersatz). Mainz bis 82. mit Frei.

Schalke - Köln 1:3 (1:1). - Tore: 36. Huntelaar 1:0. 38. Osako 1:1. 77. Modeste 1:2. 83. Zoller 1:3. - Bemerkungen: Schalke ab 79. mit Embolo.

Rangliste: 1. Bayern München 4/12. 2. 1. FC Köln 4/10. 3. Borussia Dortmund 4/9. 4. Eintracht Frankfurt 4/9. 5. Hertha Berlin 4/9. 6. RB Leipzig 4/8. 7. Mainz 05 4/7. 8. Borussia Mönchengladbach 4/7. 9. SC Freiburg 4/6. 10. Wolfsburg 4/5. 11. Hoffenheim 4/4. 12. Bayer Leverkusen 4/4. 13. Augsburg 4/4. 14. Darmstadt 4/4. 15. Ingolstadt 4/1. 16. Hamburger SV 4/1. 17. Schalke 04 4/0. 18. Werder Bremen 4/0.