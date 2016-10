Cantona hat sein Loblied auf den Argentinier vor eineinhalb Jahren gesungen. Ob es heute noch gleich tönt? Schliesslich hat Pastore gerade eine ziemlich verkorkste Saison hinter sich und ist auch in dieser Spielzeit noch nicht in die Gänge gekommen. Egal, ich bleibe dabei: Pastore ist der Beste.

Pastore und die Unschuld des Kicks auf dem Pausenplatz

Ich habe Verständnis für jene, die in Messi den Messias sehen, die Ronaldo vergöttern, Neuer bewundern, Iniesta huldigen, Buffon verehren oder Neymar anbeten. Schliesslich sind das die seit Jahren prägenden Figuren des Weltfussballs. Aber keiner von ihnen hat die Leichtigkeit eines Pastore. Keiner von ihnen hat die Unschuld des Kicks auf dem Pausenplatz so radikal auf die grossen Bühnen transferiert wie Pastore. Das ist vielleicht nicht immer erfolgreich und erst recht nicht immer effizient. Nein, häufig sind seine Aktionen naiv, unberechenbar, verspielt – Freestyle halt. Was aber unglaublich schön anzuschauen ist.

Pastore versus systemtreue Befehlsempfänger

Als Fussballer erinnert Pastore an ein Kind. Zeichnungen von kleinen Kindern erschliessen sich uns Erwachsenen auch nicht immer auf den ersten Blick. So ähnlich ist es wohl in der Beziehung zwischen Pastore und seinen Trainern. Nicht, dass die Trainer sein Potenzial verkennen würden. Im Gegenteil. Aber den Trainern fehlt aus nachvollziehbaren Gründen (Erfolgsdruck, Zeitmangel) oft die Musse, sich bedingungslos auf den Ballstreichler einzulassen. Dieser garantiert zwar Spektakel, aber nicht zwingend die Resultate, die den Job sichern. Stattdessen präferieren die Trainer systemtreue Befehlsempfänger, die Stabilität und Sicherheit geloben. Für Künstler hingegen ist die Luft dünn. Erst recht, wenn der Körper so fragil ist wie bei Pastore.