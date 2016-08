Nach einem Bericht des "Spiegels" geht es dabei um den Verdacht auf untreue Geschäftsführung und Geldwäscherei.

Die Bundesanwaltschaft bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda am Donnerstag lediglich, dass "eine andauernde Operation in diesem Kontext" laufe. Sie stellte im Verlaufe des Tages weitere Informationen in Aussicht.