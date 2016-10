Der FCZ und Schaffhausen boten den über 9700 Zuschauern beste Unterhaltung. Alle sieben Treffer fielen in den ersten 56 Minuten, danach verwaltete Zürich den klaren Vorsprung ohne Mühe. Erwähnung verdiente die Leistung von Antonio Marchesano. Der Tessiner Mittelfeldspieler, bislang keine Stammkraft, war bei seinem zweiten Einsatz von Beginn weg an den ersten drei FCZ-Toren beteiligt. Das 1:0 (Eigentor) und das 3:1 bereitete er vor, das 2:0 schoss er nach einer herrlichen Kombination selber.

Auch bei Wils 5:1 gegen Winterthur gelangen einem Spieler drei Skorerpunkte. Der Nigerianer Nduka Ozokwo erzielte seine ersten beiden Treffer in der Challenge League, dazu lieferte er die Vorlage zum 2:0. Der fünfte Wiler Erfolg in Serie war ungefährdet. Die Ostschweizer haben sieben ihrer letzten acht Partien gewonnen, ihr einziger Fehltritt war das 0:3 in Winterthur Mitte September.

Zürich - Schaffhausen 5:2 (4:2). - 9704 Zuschauer. - SR Klossner. - Tore: 2. Mevlja (Eigentor) 1:0. 13. Marchesano 2:0. 21. Demhasaj 2:1. 28. Alesevic 3:1. 36. Demhasaj 3:2. 39. Schönbächler 4:2. 56. Winter 5:2.

Wil - Winterthur 5:1 (2:0). - 1360 Zuschauer. - SR Erlachner. - Tore: 20. Ozokwo 1:0. 38. Karasausks 2:0. 46. Ozokwo 3:0. 69. Schäppi (Eigentor) 3:1. 74. Nganga 4:1. 93. Spielmann 5:1. - Bemerkungen: 65. Pfostenschuss von Schäppi.

Rangliste: 1. Zürich 12/30 (29:6). 2. Wil 12/23 (22:11). 3. Neuchâtel Xamax FCS 11/22 (19:12). 4. Aarau 12/18 (17:16). 5. Winterthur 12/15 (15:20). 6. Le Mont 12/15 (10:15). 7. Servette 11/13 (15:18). 8. Chiasso 12/10 (12:18). 9. Schaffhausen 12/10 (16:24). 10. Wohlen 12/10 (12:27).