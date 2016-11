Der 28-jährige Stürmer wurde erst in der 87. Minute für Lukas Podolski eingewechselt und traf in der 91. Minute ins Netz. Galatasaray verbesserte sich nach zwei Niederlagen in Serie mit diesem Sieg in der 12. Runde der Süper Lig auf Tabellenrang 3, sechs bezw. vier Zähler hinter den beiden Stadtrivalen Basaksehir und Besiktas, die allerdings ein Spiel weniger ausgetragen haben.