Vladimir Petkovic: "Wir haben an den Sieg geglaubt und viel dafür gearbeitet. Wir nutzten unsere Chancen und hatten in der zweiten Halbzeit auch das Glück des Tüchtigen. Alles in allem war es ein verdienter Sieg. Wir wussten nicht, ob die Kraft bis zum Schluss reicht, aber wir haben bis zuletzt erfolgreich gekämpft. Wenn wir die Leistung aus der ersten Halbzeit über 90 Minuten hätten abrufen können, wäre es ein sehr starker Auftritt gewesen. Es war das erste Spiel und dies gegen einen starken Gegner. Sicher war es ein wichtiger Sieg, aber wir haben noch neun weitere, wichtige Spiele vor uns. Die Rote Karte am Schluss gegen Granit Xhaka ist natürlich ärgerlich."