Im Herbst hatte der Norweger Mohamed Elyounoussi oft hinter dem Isländer Birkir Bjarnason anstehen müssen. Nach dem Transfer von Bjarnason nach England zu Aston Villa hat Elyounoussi bei erster Gelegenheit einen Schritt in Richtung Basler Stammformation getan. Innerhalb von 34 Minuten schoss der 22-Jährige drei Tore, einen klassischen Hattrick also, und damit gleich viele wie in insgesamt 768 Minuten in der ersten Saisonhälfte.

Das 1:0 erzielte Elyounoussi schon nach 101 Sekunden. Beim zweiten Treffer war er nach sehenswertem Dribbling aus rund 17 Metern erfolgreich (23.) und das 3:0 schoss er mit dem Kopf nach einer Flanke von Renato Steffen (36.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Österreicher Marc Janko in der 85. Minute mit seinem ersten Ballkontakt und nach schöner Vorlage von Aussenverteidiger Michael Lang.

Der Sieg der Basler ging auch in dieser Höhe in Ordnung. Dabei trat der FCB ohne den gesperrten Taulant Xhaka an, ohne den Ägypter Omar Gaber sowie die Ivorer Serey Die und Traoré, die eine Pause vom Afrika-Cup erhielten respektive noch im Wettbewerb engagiert sind (Gaber), ohne Seydou Doumbia, der im Gegensatz zu Marc Janko vergebens auf eine Einwechslung hoffte, und ohne den kranken Kevin Bua. Und mit Junior Raoul Petretta, der sein Super-League-Debütant als Aussenverteidiger gab.

Der FC Lugano versuchte unter dem neuen Trainer Paolo Tramezzani im St.-Jakob-Park mit spielerischen Mitteln zum Erfolg zu kommen - und scheiterte damit klar. Als Armando Sadiku kurz vor der Pause zur ersten Chance der Tessiner kam, war die Partie längst entschieden.

Am Schluss hatte Lugano insofern Glück, als dass es die Partie mit Vollbestand zu Ende bringen konnte. Ezgjan Alioski, der beste Spieler der Tessiner in der Vorrunde, hätte schon in der 11. Minute die Rote Karte sehen müssen, nachdem er Gegenspieler Steffen mit einem Ellbogenschlag am Kopf getroffen hatte.

Lugano rutschte in der Tabelle hinter den FC Thun auf den zweitletzten Platz ab. Thun hatte im anderen Spiel vom Samstag die Grasshoppers 1:0 geschlagen und damit auch die Zürcher bei erster Gelegenheit in den Abstiegskampf verwickelt. Sollte Vaduz am Sonntag gegen St. Gallen gewinnen, würde Lugano sogar ans Tabellenende durchgereicht.

Basel - Lugano 4:0 (3:0)

23'439 Zuschauer. - SR San. - Tore: 2. Elyounoussi (Steffen) 1:0. 23. Elyounoussi (Zuffi) 2:0. 36. Elyounoussi (Steffen) 3:0. 85. Janko (Lang) 4:0.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Balanta, Petretta; Fransson, Zuffi; Elyounoussi, Delgado (86. Pickel), Steffen (66. Callà); Sporar (78. Janko).

Lugano: Salvi; Mihajlovic, Rouiller, Sulmoni, Jozinovic (4. Martignoni); Sabbatini, Crnigoj, Mariani; Alioski, Sadiku, Carlinhos (78. Mizrachi).

Bemerkungen: Basel ohne Xhaka (gesperrt), Bua (krank), Gaber (Afrika-Cup), Serey Die und Traoré (nicht im Aufgebot). Lugano ohne Golemic (gesperrt), Ceesay, Culina, Franzese, Guidotti und Rosseti (verletzt). Verwarnungen: 11. Alioski (Foul). 45. Balanta (Foul).

Zweites Spiel vom Samstag: Grasshoppers - Thun 0:1 (0:1).

Die Spiele vom Sonntag. 13.45 Uhr: Lausanne-Sport - Luzern, Vaduz - St. Gallen. - 16.00 Uhr: Young Boys - Sion.

Rangliste: 1. Basel 19/50 (53:15). 2. Young Boys 18/35 (42:24). 3. Sion 18/29 (38:31). 4. Luzern 18/29 (36:33). 5. Grasshoppers 19/22 (26:33). 6. St. Gallen 18/21 (20:27). 7. Thun 19/19 (24:34). 8. Lausanne-Sport 18/18 (30:34). 9. Lugano 19/18 (23:39). 10. Vaduz 18/16 (21:43).