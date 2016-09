Gegen den früheren FIFA-Vizepräsidenten und Präsidenten des nord- und mittelamerikanischen Kontinentalverbandes CONCACAF ermittelte die Ethikkommission des Weltverbandes seit Mai 2015. Der 51-Jährige von den Cayman-Inseln wurde zudem mit einer Busse über eine Million Franken belegt.

Webb war am 27. Mai 2015 in Zürich festgenommen und später an die USA ausgeliefert worden. Den US-Strafverfolgern hatte er bereits im November gestanden, vor und nach seiner Wahl zum CONCACAF-Präsidenten Bestechungsgelder in Millionenhöhe angenommen zu haben.