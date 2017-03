Der 32-jährige Aussenverteidiger und ältere Bruder von dem in Hoffenheim engagierte Pirmin Schwegler einigte sich mit seinem Stammklub und derzeitigen Tabellenvierten der Super League auf einen Vertrag bis 2019.

Schwegler hatte den FCL im Sommer 2005 in Richtung Bundesliga und Arminia Bielefeld verlassen, kehrte aber nach nur einem halben Jahr in die Schweiz zurück und schloss sich den Young Boys an.

Seit 2009 spielt Schwegler in Salzburg. Mit dem Dominator der österreichischen Liga der letzten Jahre gewann der Schweizer bislang fünf Meistertitel und vier Cupsiege. Der Einzug in die Champions League blieb Salzburg bislang aber verwehrt.