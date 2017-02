Zur Pause hatte Real Betis Sevilla durch den Treffer des Dänen Riza Durmisi noch 1:0 geführt. Doch dann sorgten der argentinische Abwehrspieler Gabriel Mercado (56.) sowie der eingewechselte spanische Mittelfeldspieler Iborra (76.) für die Wende.

Die Dominanz des FC Sevilla in den Derbys bleibt damit bestehen. Gegen den Rivalen verlor der FC Sevilla auswärts letztmals vor fast elf Jahren. Zuhause gab es zuletzt vier Siege in Folge. Betis, das in der Saison 2014/15 sogar in der zweiten Liga gespielt hat, wartet seit acht Derbys auf einen Sieg.

Vorderhand hat der FC Sevilla nun gleich viele Punkte wie Leader Real Madrid. Die Königlichen haben allerdings zwei Spiele weniger absolviert. Am Sonntag treffen Cristiano Ronaldo & Co. auswärts auf Villarreal.

Die weiteren Spiele vom Samstag: Alaves - Valencia 2:1. Leganes - La Coruña (18.30 Uhr), Eibar - Malaga (20.45 Uhr).

Rangliste: 1. Real Madrid 22/52 (57:20). 2. FC Sevilla 24/52 (48:29). 3. FC Barcelona 23/51 (63:19). 4. Atletico Madrid 23/45 (43:19). 5. San Sebastian 24/44 (37:32). 6. Villarreal 23/39 (30:15). 7. Athletic Bilbao 23/35 (28:28). 8. Eibar 23/35 (36:31). 9. Celta Vigo 22/33 (36:36). 10. Alaves 24/33 (24:29). 11. Espanyol Barcelona 23/32 (30:31). 12. Las Palmas 24/28 (32:36). 13. Malaga 23/26 (31:37). 14. Valencia 24/26 (34:43). 15. Betis Sevilla 23/24 (23:37). 16. Deportivo La Coruña 22/19 (26:35). 17. Leganes 23/18 (16:39). 18. Sporting Gijon 23/16 (25:47). 19. Granada 23/16 (21:49). 20. Osasuna 23/10 (24:52).