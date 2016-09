Als Cheftrainer hatte Francesco Gabriele in der Vergangenheit den FC Baden (1. Liga) sowie in der Challenge League die AC Bellinzona, Lausanne-Sport und Wil jeweils für einige Monate geführt. In der Saison 2013/14 war Gabriele zudem als Assistent von Urs Fischer beim Super-League-Verein Thun angestellt.

Davor hatte sich Gabriele im Aargau einen exzellenten Ruf als Ausbildner erworben. Dabei stand er als treibende Kraft hinter dem erfolgreichen Nachwuchsprojekt "Team Aargau", in dem der FC Aarau, der FC Baden und der FC Wohlen, zusammenarbeiten.