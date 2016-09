Der 21-jährigen Stürmer Florian Kamberi wird für eine Saison zum Karlsruher SC in die 2. Bundesliga ausgeliehen. Ebenfalls auf Leihbasis wurde vom FC Basel der 20-jährige Stürmer und Nachwuchs-Internationale Nicolas Hunziker bis Ende Saison übernommen.

Der U21-Internationale Kamberi bestritt in der laufenden Saison zehn Pflichtspiele für die Zürcher. In der vergangenen Saison erzielte er für GC in 28 Super-League-Partien drei Tore.