Wie sein Verein Borussia Dortmund am Mittwoch bekannt gab, spricht der an einer Stoffwechselstörung erkrankte 24-jährige Profi "positiv auf die erste Phase seiner Behandlung" an. "Einen positiven Behandlungsverlauf vorausgesetzt, kann Götze im Frühsommer wieder mit dem leistungsorientierten Training beginnen", vermeldete der Traditionsklub.

Gegenwärtig sei der Mittelfeldspieler in der Reha und absolviere ein individuelles Trainingsprogramm. Derzeitige Pläne sehen vor, dass der deutsche Nationalspieler mit Beginn der Vorbereitung auf die kommende Saison wieder zur Verfügung steht.