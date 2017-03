Auch bei Manchester United trifft Ibrahimovic am Laufmeter. Doch am Samstagnachmittag lief es für den Schweden nicht nach Wunsch. Vor der Pause fiel er mit einem Ellbogenschlag gegen Tyrone Mings auf, der aber ohne Konsequenzen blieb. Kurz zuvor war Mings dem Starstürmer auf den Kopf getreten - ob absichtlich oder nicht lässt sich nicht sagen. Während sowohl Ibrahimovic als auch Mings eine Rote Karte verdient gehabt hätten, war es Bournemouths Andrew Surman, der etwas streng vom Platz flog. Er schubste Ibrahimovic, nach dessen Ellbogenschlag, worauf der Goalgetter sich dankbar fallen liess.

Nach der Pause lief es für Ibrahimovic nicht besser: Er scheiterte in der 72. Minute mit einem Handspenalty am starken polnischen Goalie Artur Boruc. Der Siegtreffer von Manchester United fiel nicht mehr. Die Treffer waren in der ersten Halbzeit gefallen: In der 23. Minute durch den Argentinier Marcos Rojo zum 1:0 für den Favoriten und in der 40. Minute durch Joshua King mittels Penalty.

Resultat und Rangliste:

Manchester United - Bournemouth 1:1 (1:1). - 75'000 Zuschauer. - Tore: 23. Rojo 1:0. 40. King (Foulpenalty) 1:1. - Bemerkungen: 45. Gelb-Rote Karte gegen Surman (Bournemouth). 72. Bournemouth-Goalie Boruc hält Penalty von Ibrahimovic.

1. Chelsea 26/63 (55:19). 2. Tottenham Hotspur 26/53 (50:18). 3. Manchester City 25/52 (51:29). 4. Arsenal 25/50 (54:28). 5. Liverpool 26/49 (55:33). 6. Manchester United 26/49 (39:22). 7. Everton 26/44 (42:27). 8. West Bromwich Albion 26/40 (36:32). 9. West Ham United 26/33 (35:44). 10. Stoke City 26/32 (30:40). 11. Burnley 26/31 (28:37). 12. Watford 26/31 (30:43). 13. Southampton 25/30 (28:31). 14. Bournemouth 27/27 (37:52). 15. Leicester City 26/24 (27:44). 16. Swansea City 26/24 (32:57). 17. Middlesbrough 26/22 (19:28). 18. Crystal Palace 26/22 (33:46). 19. Hull City 26/21 (23:50). 20. Sunderland 26/19 (24:48).